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На Николаевщине обворовали питейное заведение

05.01.17 12:47Сколько просмотров этой статьи20Сколько комментариев этой статьи0

Правоохранители разыскивают воров

В ночь с 2 на 3 января в Очакове злоумышленники, повредив окно, проникли в помещение бара, расположенного по ул. Строителей, и похитили кофеварку, компьютер и металлический сейф. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Следственными отделениями подразделений начаты уголовные производства по признакам чч.1 и 3 ст.185 УК Украины «Кража», санкции которых предусматривают наказание от штрафа до лишения свободы на срок до шести лет. Полицейские устанавливают виновных лиц.

Правоохранители обращаются к гражданам, которые стали свидетелями совершенных преступлений, или обладают информацией, полезной для следствия, сообщить в территориальные отделы полиции или по телефону «102».

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Четверг, 05.01.2017

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