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На Николаевщине нашлись трое пропавших без вести, - оперативная информация

05.01.17 10:30Сколько просмотров этой статьи51Сколько комментариев этой статьи0

В течение суток в ГУ Национальной полиции в Николаевской области поступило 434 заявления и сообщений от граждан об уголовных правонарушениях и других событиях, из них 112 - с признаками уголовных преступлений.

Так, на территории области зарегистрировано: 1 - разбойное нападение, 3 - грабежа, 2 нанесения тяжкого телесного повреждения, 39 - краж, 1 - хулиганство, 1 - завладение транспортным средством, 10 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и 4 незаконных поведений с оружием.

Правоохранители установили лиц, причастных к совершению 35 уголовных правонарушений, сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

В полицию Николаевской области поступило 2 сообщения о без вести пропавших гражданах, разыскано 3 ранее без вести пропавших.

Раскрыто, 2 факта нанесения тяжких телесных повреждений, 1 грабеж, 1 завладение транспортным средством, 4 факта краж, 7 фактов связанных с незаконным оборотом наркотических средств.

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