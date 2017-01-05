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В Китае мужчина с ножом ранил 11 детей в детсаду

05.01.17 08:50Сколько просмотров этой статьи13Сколько комментариев этой статьи0

Вчера, 4 января 2017 года, неизвестный мужчина проник в детский сад, который находится в городе Пинсян, Гуанси-Чжуанский автономный район Китая. Злоумышленник набросился на детей. Сразу же был вызвана полиция, однако мужчине удалось нанести ранения 11 воспитанникам детского сада.

Как сообщили на Центральном телевидении Китая, все пострадавшие сейчас находятся в больнице. Отмечается, что пятеро находятся в тяжелом состоянии.

Злоумышленник задержан. Пока имя его не сообщается. Также нет информации и о мотивах преступления. Ведется расследование произошедшего.

Аналогичное происшествие произошло в Китае в прошлом году. Преступник, ворвавшись в детский сад в провинции Цзяньсу, ранил 28 детей и троих взрослых. А до этого мужчина с ножом совершил нападение на учащихся начальной школы, расположенной в городе Фучжоу. Тогда ранения получили 18 учеников и один преподаватель.

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Четверг, 05.01.2017

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