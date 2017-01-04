22.12.16 07:302110
Начальник управления Госпродпотребслужбы в Новоодесском районе отправится в СИЗО
|04.01.17 20:50
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Николаевский суд отправил на два месяца в СИЗО начальника управления Госпродпотребслужбы
Об этом сообщили в пресс-службе Центрального районного суда.
В Центральном районном суде города Николаева избрали меру пресечения начальнику управления Госпродпотребслужбы в Новоодесском районе.
Ему инкриминируют то, что он в сговоре с заместителем начальника Главного управления Госпродпотребслужбы в Николаевской области получил от субъекта хозяйствовавания взятку в размере 1700 долларов США. Эта сумма предназначалась за содействие в оформлении и выдаче разрешительных документов для перемещения более 1500 голов крупного рогатого скота за пределы Украины.
По решению суда подозреваемый взят под стражу до 3 марта с правом внесения залога в размере 300 тысяч гривен.