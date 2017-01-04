Начальник управления Госпродпотребслужбы в Новоодесском районе отправится в СИЗО

Николаевский суд отправил на два месяца в СИЗО начальника управления Госпродпотребслужбы

Об этом сообщили в пресс-службе Центрального районного суда.

В Центральном районном суде города Николаева избрали меру пресечения начальнику управления Госпродпотребслужбы в Новоодесском районе.

Ему инкриминируют то, что он в сговоре с заместителем начальника Главного управления Госпродпотребслужбы в Николаевской области получил от субъекта хозяйствовавания взятку в размере 1700 долларов США. Эта сумма предназначалась за содействие в оформлении и выдаче разрешительных документов для перемещения более 1500 голов крупного рогатого скота за пределы Украины.

По решению суда подозреваемый взят под стражу до 3 марта с правом внесения залога в размере 300 тысяч гривен.