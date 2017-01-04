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На людной площади упала главная елка Переяслав-Хмельницкого

04.01.17 09:58Сколько просмотров этой статьи56Сколько комментариев этой статьи0

Главная новогодняя елка Переяслав-Хмельницкого высотой около 12 метров рухнула наземь. Об этом стало известно из сообщения издания "Вестник Переяславщины".

На место падения елки сразу же прибыли сотрудники городского отдела культуры.

"Очень жаль. Столько стараний было приложено людьми для украшения этой новогодней красавицы. И многие считали ее самой красивой, по сравнению с елками за последние годы," - сказала работник отдела культуры Переяслав-Хмельницкой мэрии Виктория Гурина.

Причины падения елки прибыли изучать работники коммунальных служб и даже вице-мэры Переяслав-Хмельницкого Григорий Карнаух и Валентина Губенко.

Как оказалось, причиной падения стало то, что на уровне около 1,5 м от земли не выдержали болты металлической конструкции, на которую смонтировали наборную елку.

Коммунальщики, которые ставили елку, обещают поднять ее и установить снова - ведь впереди еще много праздничных дней.

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Среда, 04.01.2017

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