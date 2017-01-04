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В Николаеве празднование Нового года закончилось разбоем. Преступник объявлен в розыск

04.01.17 18:03Сколько просмотров этой статьи61Сколько комментариев этой статьи0

Мужчина, предложив уличному знакомому продолжить празднование у него дома, стал жертвой преступления. Об этом сообщили в ГУ полиции Николаевской области

2 января в Ингульский отдел полиции ГУНП в Николаевской области обратился 31-летний житель областного центра и сообщил, что на него совершено разбойное нападение.

По словам потерпевшего, около 19:00 1 января возле магазина он познакомился с мужчиной, которого после непродолжительного общения пригласил домой, чтобы продолжить празднование Нового года. Новый знакомый согласился, но, как только они зашли в квартиру, расположенную по ул.Передовой, 52б, «гость» начал бить домовладельца по голове. Когда заявитель уже был не в состоянии подняться с пола, нападающий пошел что-то искать по помещению.

Поднявшись после того, как злоумышленник оставил дом, пострадавший обнаружил, что исчезли 100 долларов США, 7 000 гривен, мобильный телефон, фотоаппарат, ювелирные изделия и коллекционные предметы, а именно: ножи и сабли. Также злоумышленник надел вещи домовладельца, оставив свои в стиральной машине.

Следственным отделением начато уголовное производство по признакам ч.3 ст.187 УК Украины «Разбой», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества. Правоохранители устанавливают личность преступника.

Приметы злоумышленника: возраст примерно 26-28 лет, рост около 185 см, среднего телосложения, волосы короткие русые. Одет в черную куртку, спортивные болоневые штаны черного цвета и черные кроссовки.

Правоохранители обращаются к гражданам, которые стали свидетелями совершенного преступления, или обладают информацией, полезной для следствия, обращаться в Ингульский отдел полиции по адресу: г.Николаев, ул. 12-я Продольная, 42 А, или по телефонам (0512) 21-61-11, 102.

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Среда, 04.01.2017

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