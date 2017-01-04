На Николаевщине воров телефонной сети поймали на месте преступления

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В ночь с 30 на 31 декабря 2016 года к правоохранителям Очаковского отдела полиции ГУ НП в Николаевской области поступило сообщение от диспетчера акционерного общества об обнаружении воров составляющих телекоммуникационного оборудования.

По словам заявителя, вечером 30 декабря ему стало известно, что исчезла телефонная связь на отрезке «Очаков-Парутино». Ремонтная бригада, которая приехала на проблемный участок, увидела у одного из столпов нескольких мужчин, которые, увидев работников предприятия, пытались убежать. Члены бригады догнали беглецов, а затем удерживали их до приезда полицейских, сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

На заднем сиденье автомобиля «Москвич», который принадлежит одному из задержанных, правоохранители обнаружили похищенное оборудование и орудия совершения преступления - лом, плоскогубцы и кувалду. Из показаний четырех воров, в возрасте от 22-х до 28-ми лет, они повредили шесть коммуникационных объектов.

Свои действия молодые люди объяснили желанием сдать похищенное на металлолом и получить деньги.

Окончательная сумма нанесенного ущерба устанавливается.

Следственным отделением начато уголовное производство по признакам ч.2 ст.185 УК Украины «Кража», санкция которой предусматривает наказание в виде ареста на срок от трех до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Продолжаются следственные действия.