Верхний банер

На Николаевщине воров телефонной сети поймали на месте преступления

Фото: полиция
04.01.17 17:15Сколько просмотров этой статьи62Сколько комментариев этой статьи0

В ночь с 30 на 31 декабря 2016 года к правоохранителям Очаковского отдела полиции ГУ НП в Николаевской области поступило сообщение от диспетчера акционерного общества об обнаружении воров составляющих телекоммуникационного оборудования.

По словам заявителя, вечером 30 декабря ему стало известно, что исчезла телефонная связь на отрезке «Очаков-Парутино». Ремонтная бригада, которая приехала на проблемный участок, увидела у одного из столпов нескольких мужчин, которые, увидев работников предприятия, пытались убежать. Члены бригады догнали беглецов, а затем удерживали их до приезда полицейских, сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

На заднем сиденье автомобиля «Москвич», который принадлежит одному из задержанных, правоохранители обнаружили похищенное оборудование и орудия совершения преступления - лом, плоскогубцы и кувалду. Из показаний четырех воров, в возрасте от 22-х до 28-ми лет, они повредили шесть коммуникационных объектов.

Свои действия молодые люди объяснили желанием сдать похищенное на металлолом и получить деньги.

Окончательная сумма нанесенного ущерба устанавливается.

Следственным отделением начато уголовное производство по признакам ч.2 ст.185 УК Украины «Кража», санкция которой предусматривает наказание в виде ареста на срок от трех до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Продолжаются следственные действия.

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Среда, 04.01.2017

Закругление верхнее-левое

20:50Начальник управления Госпродпотребслужбы в Новоодесском районе отправится в СИЗО

20:35На Рождество дороги Николаевской области будут перекрыты

20:20Узвар на Рождество: варианты приготовления

19:58За пять дней на Николаевщине ликвидировано 332 «спящих» предпринимателя

19:31Решение Кабмина об отмене разрешений на перепланировку кваритир будет аннулировано, – эксперт

19:16Николаевские работодатели в декабре заплатили 31,8 млн. гривен ЕСВ

19:09Увага! Звернення до жителів області у зв’язку з погіршенням погодних умов 6-8 січня

18:57Увага! Діють пункти допомоги!

18:34В Украине значительно снизились ставки по депозитам

18:03В Николаеве празднование Нового года закончилось разбоем. Преступник объявлен в розыск

17:42Как отмечали Новый год в украинских компаниях

17:15На Николаевщине воров телефонной сети поймали на месте преступления

16:38Прокуратура Николаевской области: курс на обновление кадров

16:10Что качали украинцы больше всего с пиратских торрентов в 2016 году

15:45В Николаеве объявили конкурс проектов и мероприятий

15:22На картине Леонардо да Винчи обнаружили пришельца (ВИДЕО)

15:00Сегодня мир отмечает День Ньютона

14:32Минздрав опровергает обвинения директора Центра сердца Тодурова

14:16В Николаеве средняя зарплата составляет почти 5 тысяч грн

13:51С сегодняшнего дня НБУ ограничивает сумму расчетов наличными для физлиц - не более 50 тысяч грн

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

21.12.16 21:122400

Нардепы хотят поднять себе зарплаты - СМИ

22.12.16 07:302070

ПриватБанк официально стал государственным

Фото: facebook.com / alexeygoncharenko

22.12.16 08:012410

Сегодня парламентарии рассмотрят исключение Савченко из делегации в ПАСЕ

22.12.16 08:362430

На Николаевщине электрифицируют железную дорогу

Самые читаемые

31.12.16 15:2210000

Экстрасенсы сделали предсказания на 2017 год для Украины и России

27.12.16 08:409340

Скандал в Яремче. Видео

22.12.16 15:547360

Директор «Зори-Машпроект» не уверен , что предприятие будет участвовать в новом тендере

22.12.16 18:466790

Троллейбус везет в детство

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама