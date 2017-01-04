Кражи, наркотики, оружие, - оперативная информация по Николаевской области

В течение суток в ГУ Национальной полиции в Николаевской области поступило 413 заявления и сообщений от граждан об уголовных правонарушениях и других событиях, из них 116 - с признаками уголовных преступлений.

Так, на территории области зарегистрировано 2 нанесения тяжких телесных повреждений, 51 - кража, 1 незаконное обращение с оружием, 10 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.

Правоохранители установили лиц, причастных к совершению 32 уголовных преступлений.

В полицию Николаевской области поступило 1 сообщение о без вести пропавших граждан, разыскано 8 ранее без вести пропавших.

Раскрыто 2 факта нанесения тяжких телесных повреждений, 9 фактов краж, 7 фактов связанных с незаконным оборотом наркотических средств.