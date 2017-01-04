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На Николаевщине с железнодорожных путей крадут болты

04.01.17 09:32Сколько просмотров этой статьи62Сколько комментариев этой статьи0

Работники регионального филиала Одесской железной дороги зафиксировали несколько краж на нескольких участках железнодорожного пути. Нужные элементы, без которых безопасность движения на железной дороге будет сомнительна, украли в период с 28-29 декабря 2016 года по 1 января 2017 года.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Национальной полиции в Николаевской области.

Так, в Ингульский отдел полиции ГУ НП в Николаевской области поступило сообщение о том, что в районе Широкобальского моста в Николаеве с непарного пути 230-го км пикета №5 похищены четыре металлические накладки на рельсы и восемь болтов к ним.

Аналогичные заявления поступили и в полицию Снигиревского района. На 345-м км П-8 с железнодорожного пути перегона «Снигиревка – Ивано-Кепино» похищено 116 клеммных болтов, а на 465-м км железнодорожного перегона «Туркулы-Снигиревка» — 115 клеммных болтов.

Следственными отделениями подразделений начаты уголовные производства по признакам ч. 1 ст.185 УК Украины «Кража», санкция которой предусматривает наказание в виде штрафа от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан, или общественных работ на срок от восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительных работ на срок до двух лет, или ареста на срок до шести месяцев, или лишение свободы на срок до трех лет.

В связи с ростом количества краж на железной дороге, и, как следствие, повышением угрозы безопасности движения, правоохранители обращаются к свидетелям совершения указанных краж, которые владеют информацией, полезной для следствия, сообщить в территориальные отделы полиции.

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Среда, 04.01.2017

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