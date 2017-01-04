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Сетевые аферисты облапошили жителей Николаевской области на 60 тысяч гривен

04.01.17 08:40Сколько просмотров этой статьи65Сколько комментариев этой статьи0

Граждане, доверившись телефонным незнакомцам, потеряли более 60 000 гривен, сообщили в отделе коммуникаций ГУ НП Николаевской области

38 -летний житель Баштанского района потерял свои деньги, разместив в Интернете объявление о продаже запчастей к автомобилю. Договорившись с «покупателем» по телефону, потерпевший назвал собеседнику реквизиты своей банковской карты. А через несколько часов с его счета исчезли 8 500 гривен.

55-летний мужчина из Витовского района, заказав через Интернет-сайт трактор и договорившись с продавцом по телефону, перевел 27 000 гривен на банковский счет, указанный собеседником. Но когда решил еще раз связаться, чтобы уточнить отдельные детали получения заказанного, то связь с номером мобильного оператора телефонного незнакомца уже была потеряна.

Аналогичный случай произошел с 32-летним жителем Корабельного района областного центра. Запланировав приобрести через Интернет-сеть автомобиль, мужчина потерял 18 000 гривен.

Стала жертвой мошенников и 52-летняя жительница Центрального района Николаева. Как указала женщина в своем заявлении в полицию, ей позвонил неизвестный, назвавшийся работником финансового учреждения, и сообщил, что якобы произошел технический сбой в программе, в результате чего женщина может потерять свои сбережения, которые находятся на банковском счете. Телефонный собеседник заверил, что возникшую проблему можно решить прямо сейчас, но для этого потерпевшей требовалось сообщить какую-либо информацию. Женщина назвала личные данные своей банковской карты, а уже через несколько минут получила СМС-сообщение о снятии с ее счета более 7 000 гривен.

Следователями отделениями подразделений начаты уголовные производства по признакам ч.3 ст.190 УК Украины «Мошенничество», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет. Устанавливаются виновные лица.

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Среда, 04.01.2017

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