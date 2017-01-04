Николаевская полиция ищет свидетелей ДТП, в которых пострадали пешеходы, а водители скрылись

2 января 2017 г. на территории Николаевской области произошло два дорожно-транспортных происшествия, в которых травмированы пешеходы, а водители транспортных средств скрылись с места событий. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области

Так, в 18:30 в Центральный отдел полиции ГУ НП в Николаевской области поступило сообщение о том, что у ворот больницы, расположенной на ул. Почтовой, 118 в Николаеве на земле лежит женщина. Свидетели заявили, что потерпевшую якобы сбил неустановленный автомобиль, который скрылся с места происшествия. 54-летняя травмированная в бессознательном состоянии находится в больнице.

В тот же день около 21:10 у магазина, расположенного на ул. Полтавской в Баштанке, под колеса автомобиля «ВАЗ-2107» белого цвета попал 33-летний местный житель. Водитель на транспортном средстве скрылся с места происшествия.

Начаты уголовные производства по признакам ч.1 ст.286 УК Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами», санкция которой предусматривает наказание в виде штрафа от двухсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительных работ на срок до двух лет, либо ареста на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Устанавливаются обстоятельства совершения дорожно-транспортных происшествий, назначено проведение экспертиз, проводятся следственные мероприятия.

Правоохранители обращаются к гражданам, которые стали свидетелями указанных аварий или владеют информацией, полезной для следствия, с просьбой сообщить в Центральный ОП ГУ НП по адресу: г. Николаев, ул. Декабристов, 8 или по телефонам (0512) 53-12-71,49 -87-00,49-87-01, и в Баштанский ОП ГУ НП по адресу: г. Баштанка, ул. Бойченко, 5 или по телефонам (05158) 2-71-56, 2-67-54, 102.