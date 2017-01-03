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Скончалась Барбара Тарбак, звезда сериала Санта-Барбара

03.01.17 18:30Сколько просмотров этой статьи48Сколько комментариев этой статьи0

Легендарная американская актриса Барбара Тарбак скончалась на 75-м году жизни после долгой и изматывающей борьбы со страшной болезнью Кройцфельдта-Якоба.

Об этом сообщили местные СМИ, ссылаясь на информацию, полученную от дочери Барбары, кинопродюсера Дженнифер Лейн Коннолли.

Известно, что Барбара Тарбак родилась в Детройте в 1947 году. Она обучалась в Лондонской академии музыки и драматического искусства, а также работала в театрах Нью-Йорка. В конце 70-х актриса снялась в телесериалах, среди которых «Невероятный Халк», «Ангелы Чарли» и «Даллас».

Позже она исполнила роли в фильмах «Маленький домик в прериях», «Полицейский отряд!», «Госпиталь «Сумеречная зона», «Короткое замыкание», «Детективное агентство «Лунный свет», «Звездный путь», «Кудряшка Сью». В 90-м сыграла сестру Аллегру в десятке эпизодов мыльной оперы "Санта-Барбара»,

Отметим, что болезнь Крейтцфельдта-Якоба - прогрессирующее дистрофическое заболевание коры большого мозга, базальных ганглиев и спинного мозга.

При легкой форме смерть наступает в 85% случаев, однако при тяжелой излечение вообще невозможно. Этот недуг чаще всего встречается у женщин-туземцев Новой Гвинеи. Это связано с особенностями национальных традиций - ритуальным каннибализмом, когда женщины племени поедают, высасывая через сакральную трубочку, мозг умерших родственников.

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Вторник, 03.01.2017

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