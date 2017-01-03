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В США на Apple подали в суд за смерть пятилетней девочки

03.01.17 18:42Сколько просмотров этой статьи51Сколько комментариев этой статьи0

В США на Apple подали в суд за смерть пятилетней девочки.

Исковое заявление родители погибшего ребенка подали в суд штата Калифорния, сообщает телеканал АВС.

Пятилетняя девочка погибла в результате аварии, которая произошла в канун Рождества 2014 года на шоссе у Далласа (Техас). Супруги Джеймс и Бетани Модисетт, а также их две дочери, ехали на легковушке, в которую врезался на высокой скорости другой автомобиль. Виновным в ДТП признан 20-летний Гарретт Уилхелм.

В результате этой аварии одна из дочерей Модисеттов скончалась. Другие члены семьи получили травмы. Полицией было установлено, что ДТП произошло в тот момент, когда Уилхем пользовался на своем iPhone приложением для видеосвязи FaceTime.

Теперь родители погибшего ребенка обвиняют Apple в том, что в программе FaceTime не предусмотрена опция, которая бы блокировала ее при движении автомобиля на высокой скорости. Чета Модисеттов хочет добиться денежной компенсации от «яблочной» корпорации. Сумма искового заявления не сообщается.

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Вторник, 03.01.2017

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