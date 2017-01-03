За последние несколько дней - 66 краж и семь без вести пропавших

За выходные в ГУНП в Николаевской области поступило 1003 заявления и сообщений от граждан об уголовных правонарушениях и других событиях, из них 180 с признаками уголовных преступлений. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Так, на территории области зарегистрировано: 1 - разбойное нападение, 2 - нанесение тяжких телесных повреждений, 3 - грабежи, 66-краж, 1 - завладение транспортным средством, 3 преступления связанные с незаконным оборотом наркотических средств.

В полицию Николаевской области поступили 7 сообщений о без вести пропавших граждан, разыскано 1 ранее без вести пропавшего.

Правоохранители установили лиц, причастных к совершению 36 уголовных правонарушений.

Раскрыто, 7 фактов краж, 1 нанесение тяжкого телесного повреждения, 1 преступление, связанное с незаконным оборотом наркотических средств.