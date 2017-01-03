Аферисты в Интернете собирают деньги от имени детей погибшей Глинки‍

Мошенник из США собирает деньги от лица сына Елизаветы Глинки, погибшей в авиакатастрофе Ту-154 на Черном море

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Аферист назвался сыном погибшей Доктора Лизы, которому якобы не хватает средств на визу. Изначально он просил 500 долларов. В сообщении мошенник написал, что потратит все сбережения, чтобы попасть на похороны матери.

«Если бы кто-нибудь мог бы мне одолжить денег до конца месяца, я был бы очень благодарен», - написал мошенник в соцсетях.

В результате, за 5 дней на уловку мошенника попались более 50 человек, которые перечислили 2075 долларов.

Супруг Елизаветы Глинки сообщил, что их дети не занимаются в Интернете сбором денежных средств. Глеб Глинка утверждает, что это дело рук мошенников. Кроме того, он уже обратился с заявлением в прокуратуру.