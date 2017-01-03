В США питбуль покусал хозяев, которые пытались надеть на него свитер

В США пес бойцовской породы искусал семью из трех человек. Об этом проинформировало агентство Associated Press

Как стало известно, случай произошел в американском городе Тампа штата Флорида. Питбуль напал на трех членов семьи, когда те пытались надеть на него свитер.

Сообщается, что 52-летняя Бренда Герреро хотела надеть свитер на собаку, однако неожиданно питбуль начал ее кусать. Женщине пытался помочь ее муж Исмаэль, но на него также напал питомец.

Стоит отметить, что после этого пес покусал голову и шею 22-летнему сыну Антуану Харрису. Все члены семьи выбежали на улицу и вызвали сотрудников полиции.

Когда стражи порядка прибыли на место инцидента, они выстрелили в собаку дротиком с транквилизатором. Однако питбуль забежал в дом, где находились дети, в связи с этим полицейским удалось применить электрошокер.

Исмаэля и Бренду госпитализировали с серьезными травмами. В настоящее время жизни супругов ничего не угрожает.