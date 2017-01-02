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Во Львовской области сожгли дотла музей УПА

02.01.17 21:38Сколько просмотров этой статьи64Сколько комментариев этой статьи0

Здесь была подпольная типография украинских повстанцев

. В ночь на 2 января в селе Басовка Пустомытовского района Львовской области сгорел музей "Крыивка подпольной типографии УПА". Об этом сообщается на странице музея в Facebook.

Судя по опубликованным фотографиям, крыивка сгорела дотла. Как передает Zaxid.net, "вероятной причиной пожара является умышленный поджог".

Директор музея Иван Попович уверен, что возгорание не могло возникнуть под землей. Он подозревает, что неизвестные залили горючую жидкость через одну из отдушин и подожгли. По данным СМИ, музей-крыивка УПА был открыт 7 сентября 2014 года на месте, где 16 августа 1955 года состоялся бой между воинами УПА и отрядом НКВД. Здесь была подпольная типография украинских повстанцев.

Крыивку нашли в 1970-х годах лесники, однако ее разобрали. Впоследствии в 2014 году на этом месте обустроили музей.

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Понедельник, 02.01.2017

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