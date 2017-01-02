В Николаеве патрульные спасли пенсионерку от изнасилования

Вчера, 1 января, около 21.00 патрульные получили сообщение о том, что в Заводском районе Николаева неизвестный силой потащил женщину в кусты.

Оперативно прибыв на вызов, инспекторы услышали крики о помощи, сообщили в управлении патрульной полиции г. Николаева.

В кустах полицейские увидели мужчину, который лежал на пожилой женщине и пытался ее раздеть.

Стражи порядка задержали подозреваемого, надев на него наручники. На место происшествия патрульные вызвали сотрудников следственно-оперативной группы отдела полиции.