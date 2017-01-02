ИГИЛ взяла ответственность за нападение на "еретический праздник" в Стамбуле

Экстремистская террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за нападение в ночном клубе Стамбула в новогоднюю ночь.

Об этом сообщает Русская служба ВВС.

ИГИЛ распространила заявление, в котором говорится, что "солдат халифата совершил нападение на клуб, где христиане праздновали еретический праздник."

Напомним, что в ночь с 31 декабря на 1 января в ночном клубе Стамбула неизвестный открыл огонь на вечеринке по случаю Нового года. Число погибших составляет 39 человек, еще около 40 человек ранены. Наступление Нового года в клубе праздновали от 700 до 800 человек.

Добавим, в нападении на ночной клуб в Стамбуле подозревают гражданина Узбекистана или Киргизии, связанного с террористической группировкой "Исламское государство".