Среди пострадавших в теракте в Стамбуле нет ни одного украинца

В ночь с 31 декабря на 1 января неизвестный открыл огонь в ночном клубе Стамбула в Турции. В результате нападения погибли 39 человек, еще 69 получили ранения, среди жертв и пострадавших нет ни одного украинца.

Об этом сообщается на странице Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины в Facebook.

Стало известно, что идентификация погибших и раненых практически завершилась, в настоящее время не удалось опознать четырех человек.

Среди жертв теракта - 11 граждан Турции, один человек имел двойное (турецко-бельгийское гражданство), 7 - приехали на новогодние празднования в Стамбул из Саудовской Аравии, по трое жертв - граждане Ирака и Ливана. Кроме того, жертвами теракта стали по два гражданина Туниса, Индии, Марокко и Иордании, а также по одному - из Кувейта, Канады, Израиля, Сирии и России.

Имена погибших турецкие чиновники не называют.

Кроме того, в департаменте отметили, что консул Украины поддерживает оперативный контакт с сотрудниками полиции Стамбула.