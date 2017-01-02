При теракте в ночном клубе Reina в Стамбуле погибли 39 человек

39 человек погибли при теракте в ночном клубе Reina в Стамбуле, сообщает CNN Turk.

О том, что вооруженное нападение в ночном клубе является террористическим актом, заявил губернатор Стамбула Васип Шахин.

«Это террористическая атака», - заявил Шахин.

Согласно последним данным, обнародованным властями города, в теракте погибли 39 человек. Ранения получили более 60 человек.

В ночь на 1 января вооруженный мужчина, переодетый в костюм Санта Клауса, расстрелял полицейского, который стоял на входе в клуб. Также он убил прохожего. После этого террорист ворвался в помещение ночного клуба и устроил там беспорядочную стрельбу.

В Генконсульстве РФ в Стамбуле сообщают, что, согласно предварительной информации, среди убитых и раненых граждан России нет.

Точной информации, удалось ли задержать злоумышленника, пока нет. По некоторым данным, его уже ликвидировали, хотя ряд турецких СМИ сообщают, что его поиски еще продолжаются. В соцсетях пользователи пишут о том, что террорист-одиночка мог переодеться и покинуть место преступления.

Как сообщил владелец клуба Мехмет Кочарслан газете Hurriyet, он ранее получил предупреждение от американских спецслужб о подготовке теракта в его заведении. После этого, по его словам, в клубе предпринимались повышенные меры безопасности.

Клуб Reina является одним из самых популярных в Стамбуле. Он находится в округе Отракёй под мостом через пролив Босфор. Это заведение посещали Дженнифер Лопес, Энрике Иглесиас, Джон Бон Джови, Пэрис Хилтон, Хулио Иглесиас и другие мировые звезды.