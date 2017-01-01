На Пашинского напали: нардеп отстреливался

Нардеп получил бутылкой по голове, но ранил нападавшего в ногу, перевязал ему рану и вызвал полицию и "скорую".

Депутат от Народного фронта Сергей Пашинский заявил о нападении на него в канун Нового года. При этом депутат утверждает, что прострелил нападавшему ногу. Об этом он написал в Facebook.

"Вечер перед Новым Годом прошел для меня, к сожалению, очень горько. Возвращаясь около 17:00 домой, мы с женой чуть не въехали в авто с выключенными габаритами среди неосвещенной дороги в лесу. Я решил выйти из машины, чтобы обратить внимание людей, которые были рядом с машиной, на опасность, которой они подвергают других водителей, фактически перегородив дорогу в темное время суток. Наша просьба хотя бы включить "аварийку" неожиданно очень разозлила одного из мужчин рядом с машиной, как оказалось, очень нетрезвого. Он бросился на меня с бутылкой в ​​руке и угрозами убить нас. Я имел пистолет, сделал предупредительный выстрел в воздух. Нападающего это не остановило, он сильно ударил меня бутылкой по голове, я упал на землю. Мне удалось остановить обидчика, только когда лежа выстрелил ему в ногу… Мы перевязали ему рану, сразу вызвали скорую и полицию", - сообщил депутат.

Он также сообщил, что почти в норме, а нападавший приходит в себя в больнице. В свою очередь, накануне в полиции сообщили, что 31 декабря, в одном из сел Васильковского района между местным жителем и одним из народных депутатов произошел инцидент, который защищаясь от нападающего применил огнестрельное оружие. Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства происшествия.