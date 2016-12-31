Под Николаевом на трассе гопники в балаклавах отобрали у водителя фуры 350 тысяч гривен

В пятницу, 30 декабря неизвестные, прямо на трассе в Николаевской области, напали на водителя грузовика "Mercedes Atego" и отобрали у него 350 000 гривен и документы. Ограбление произошло в районе Вознесенска.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Николаевской области.

Как сообщается, 49-летний водитель частного предприятия, за 4,5 км до Вознесенска, остановил свой грузовик на обочине дороги "Еланец-Вознесенск".

Примерно в 14:30 к грузовику подъехал автомобиль "Audi". Из него вышли четверо неизвестных в балаклавах.

Незнакомцы, угрожая водителю и 39-летнему пассажиру грузовика похожим на нож предметом, и применив к нему насилие, забрали из салона грузовика сумку, в которой находились денежные средства предприятия в сумме 350 000 грн, документы на товар и документы водителя.

Следственным отделением Вознесенского отдела полиции открыто уголовное производство по признакам ч.4 ст.187 УК Украины (разбой), виновным грозит от 8 до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

С целью задержания нападавших в Николаевской области введен в действие оперативный план "Перехват".

Полиция обращается к людям, которые могут оказать помощь в установлении личностей нападавших, сообщить известную им информацию в Вознесенский ОП ГУНП по адресу: г. Вознесенск, ул.Киевская, 24 или по телефонам (05134) 4-54-44, 102.