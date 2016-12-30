В Николаеве во время новогоднего застолья товарищ зарезал собутыльника

Сегодня, 30 декабря, в Николаеве во время пьяного застолья один товарищ зарезал ножом другого. Об этом сообщил активист ОО "Дорожный контроль Николаева" Владимир Лунев.

Компания из 4 друзей отдыхала и выпивала в одном из домов в микрорайоне Намыв. После определенного количества выпитого алкоголя между двумя товарищами возникла ссора, в результате которой один из них резко схватил нож и зарезал другого.

На место происшествия компания вызвала скорую помощь и полицию. Пострадавший мужчина скончался по пути в больницу.

На месте происшествия полиция задержала убийцу, но до приезда правоохранителей он успел спрятать нож, которым ранил товарища.

На данный момент полиция занимается поиском орудия убийства. Обстоятельства происшествия выясняются.