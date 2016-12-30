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В Китае панда напала на человека и сломала ему обе руки

30.12.16 19:45Сколько просмотров этой статьи45Сколько комментариев этой статьи0

В Китае панда напала на человека и сломала ему обе руки, сообщает China News Service.

Произошел этот инцидент еще 17 декабря в Сычуаньском Центре по охране и исследованию больших панд. В этом центре бамбуковых медведей готовят к жизни в дикой природе.

16-летняя самка по кличке Симэй во время тренировочной программы, набросилась на 41-летнего работника центра Вэй Хуа. Животное искусало мужчину и протащило его несколько метров по земле.

Следует отметить, что тренировочные программы проводят для бамбуковых медведей, чтобы выпустить их на волю. Перед Симэй в этот раз была поставлена задача - обнаружить своего детеныша.

Вэй Хуа после нападения панды был госпитализирован. У него были сломаны запястья рук, а также перекушено сухожилье на ноге. Сообщить о нападении он даже сразу не смог, поскольку в парке тогда были проблемы с радиосвязью.

Комментируя произошедшее, пострадавший ученый заявил, что он не злиться на Симэй и уже давно простил ее. Он отметил, что панда, по всей видимости, стала агрессивной из-за того, что он брал ее детеныша.

В Китае уже давно реализуется программа по спасению от исчезновения гигантских панд. У этого вид очень низкая плодовитость, а их ареал обитания постоянно сужается из-за деятельности человека.

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Пятница, 30.12.2016

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