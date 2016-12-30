Крушение самолета Ту-154: экипаж и пассажиры погибли мгновенно

Пассажиры и члены экипажа самолета Ту-154, который потерпел крушение 25 декабря под Сочи и упал в Черное море, погибли мгновенно

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Источник, знакомый с ходом следствия, сообщил, что погибшие при крушении Ту-154 люди умерли от травм, несовместимых с жизнью. Однако это касается только тех погибших, в отношении которых уже была проведена экспертиза.

Напомним, что самолет Минобороны РФ Ту-154 потерпел крушение 25 декабря спустя 5 минут после взлета из аэропорта Адлера. На его борту находились 92 человека - артисты ансамбля имени Александрова, военнослужащие, представители СМИ и глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка. Все они погибли.

На данный момент были найдены останки 19 жертв катастрофы. Предполагается, что одного из людей, которые находились на борту Ту-154, можно будет опознать визуально. Для опознания остальных останков требуется генетическая экспертиза, которая займет минимум три недели.

Что касается причин произошедшего, то специалисты рассматривают 7 версий.

В Минобороны сообщили, что на борту воздушного судна произошла чрезвычайная ситуация. Самолет через 70 секунд после взлета набрал высоту 250 метров, а его скорость при этом была 360-370 км/ч. «Особая ситуация» происходила всего 10 секунд.