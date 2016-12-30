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В Афганистане была обезглавлена женщина за посещение магазина без мужа

30.12.16 15:30Сколько просмотров этой статьи57Сколько комментариев этой статьи0

В Афганистане была обезглавлена женщина, посетившая продуктовый магазин без мужа. Данный инцидент произошел в провинции Сар-э-пул, значительная часть которой по-прежнему находится под контролем боевиков движения «Талибан».

Издание Daily Mail сообщает, что муж погибшей несколько дней назад покинул страну. В его отсутствие женщина решила сходить за покупками на рынок в деревне Латти. Однако на улице она была задержана группой вооруженных мужчин, а затем убита.

Губернатора провинции пояснил, что женщина стала жертвой боевиков, потому что нарушила запрет «Талибана» на посещение публичных мест без сопровождения близких родственников мужского пола.

Примечательно, что представители «Талибана» отрицают свою причастность к убийству.

Напомним, что движение «Талибан» находилось у власти в Афганистане в период с 1996 года по 2001 год. Однако после терактов 11 сентября американские власти инициировали военную кампанию против их режима. На сегодняшний день представители движения сохраняют власть в некоторых районах страны, но большая часть территории Афганистана контролируется официальным Кабулом.

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Пятница, 30.12.2016

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