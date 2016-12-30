На Одесчине нацгвардия ловит убийцу

Район, где скрывается подозреваемый в двойном убийстве, полностью оцеплен Нацгвардией и полицией

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Житель Овидиополя, которого подозревают в жестоком двойном убийстве, пытается прорваться в Одессу, сообщает Думская. 25-летний мужчина обвиняется в двойном убийстве в Овидиополе Одесской области.

В одном из домов были найдены два женских трупа с отрезанными головами - матери и ее несовершеннолетней дочери. Убийца поджег дом, чтобы скрыть преступление, но огонь заметили соседи, которые вызвали пожарных.

Мужчина скрылся на грузовике МАН, который забрал у семьи убитой, и пытался прорваться со стороны Овидиополя в Одессу. По пути таранил машины, потом бросил грузовик и начал убегать в поля. Сейчас район, где скрывается преступник, полностью оцеплен Нацгвардией и полицией.

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В полиции позже сообщили, что подозреваемый планировал устроить теракт в Одессе, наехав в толпу людей.