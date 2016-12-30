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На корпоративе у Порошенко подрались народные депутаты. Уходили через черный вход

30.12.16 13:59Сколько просмотров этой статьи63Сколько комментариев этой статьи0

На предновогодней вечеринке, устроенной фракцией Блока Петра Порошенко (БПП) 22 декабря в принадлежащем президенту спортклубе «5 элемент», произошли две серьезные драки.

«Вы — самая лучшая команда, на вас можно положиться, а на тех, что с вилами и косой, можно положить (вероятно, речь идет о лидере «Радикальной партии» Олеге Ляшко и лидере «Батькивщины» Юлии Тимошенко — «Вести»)», — сказал Порошенко, выступая с речью. Также в ней президент отчитался о состоянии дел в стране, чем, по мнению источника, «показался даже самим депутатам БПП оторванным от реальности». Кроме прочего, по словам нашего собеседника, Порошенко рассказал о том, что исполняются все обещания, которые он давал.

Высказывался и генпрокурор Юрий Луценко: «В начале года будет быстрый процесс по Виктору Януковичу, и мы сможем национализировать деньги», — сказал он на мероприятии.

После этого, по словам депутата, в течение часа произошли «две шикарные драки». «В одной из них пострадал Розенблат (нардеп от БПП Борислав Розенблат)», — рассказал нардеп, сообщают Вести.

Одна из потасовок, утверждает наш собеседник, «была очень громкой, с ронянием урн в курилке, но охрана заблокировала доступ, поэтому не было видно, кто дрался». Также депутат поведал, что многие топ-персоны БПП покинули мероприятие через черный вход уже через полчаса после его начала, поскольку на главном входе многих пытались заснять журналисты.

На корпоративе присутствовали не только народные депутаты, но министры, прошедшие от фракции БПП, а также премьер-министр Владимир Гройсман. Посетил «5 элемент» также мэр Киева Виталий Кличко. Гостей развлекали украинские артисты. Для своих коллег пела народный депутат, кума президента Оксана Билозир.

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Пятница, 30.12.2016

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