Николаевские автоугонщики: плюс один эпизод

Снигиревские полицейские установили похитителей "ВАЗа", и оказалось, что преступники уже находятся уже находятся за решеткой

В июне двое ранее судимых за имущественные преступления мужчин, 32 и 18 лет, один из которых житель пгт Березнеговатое, а второй - уроженец Крыма, похитили автомобиль «ВАЗ-21033», который автовладелец оставил во дворе многоэтажного дома, сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Как выяснилось, злоумышленники откатили транспортное средство от места парковки, сломали замок дверей, соединили провода и поехали. Во время побега мужчины не справились с управлением и въехали в забор дома. Транспортное средство похитители покинули и исчезли.

Работники Снигиревского отдела полиции разыскали их, но выяснилось, что преступники находятся в СИЗО за совершение имущественных преступлений на территории Новоодесского района.

Похитителям объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст.289 УК Украины «Незаконное завладение транспортным средством», что наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой.