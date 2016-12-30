16.12.16 12:462530
Под Новый год жители Николаевщины остались без денег
|30.12.16 09:45
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Доверившись незнакомцам, граждане остались без сбережений. По факту мошеннических действий возбуждены уголовные производства по признакам чч.1 и 3 ст.190 УК Украины «Мошенничество». Устанавливаются виновные лица.
Так, в Ингульский отдел полиции ГУНП в Николаевской области обратилась 32-летняя местная жительница, которая сообщила, что стала жертвой аферистов.
Как выяснилось, заявительница разместила в Интернет-сети объявление о продаже детской одежды. Вскоре нашелся желающий приобрести товар и, договорившись с «покупателем» по телефону, потерпевшая назвала собеседнику реквизиты своей банковской карты. А через несколько часов заявительница получила сообщение о снятии с ее счета более 15000 гривен.
С заявлением о совершении мошенничества в полицию обратилась 86-летняя жительница Снигиревки. Женщина сообщила, что днем 28 декабря текущего года на ее мобильный позвонил неизвестный, и, представившись сотрудником полиции, сообщил, что, якобы, ее внука задержано за совершение уголовного преступления, но есть возможность избежать тюрьмы - для этого нужно оплатить 2 000 гривен . Напуганная пострадавшая, не догадавшись проверить полученную информацию, отдала указанную сумму денег незнакомцу, который уже ждал ее у дома №27 по ул.30 Лет Победы. Лишь после того, как женщина отдала деньги, она связалась с потомком и узнала, что ничего подобного с ним не случалось, сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области. . Следственными отделениями подразделений начаты уголовные производства по признакам чч.1 и 3 ст.190 УК Украины «Мошенничество», санкции которых предусматривают наказание от штрафа до лишения свободы на срок до восьми лет. Правоохранители принимают меры по установлению и задержанию виновных лиц.