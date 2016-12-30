Под Новый год жители Николаевщины остались без денег

Доверившись незнакомцам, граждане остались без сбережений. По факту мошеннических действий возбуждены уголовные производства по признакам чч.1 и 3 ст.190 УК Украины «Мошенничество». Устанавливаются виновные лица.

Так, в Ингульский отдел полиции ГУНП в Николаевской области обратилась 32-летняя местная жительница, которая сообщила, что стала жертвой аферистов.

Как выяснилось, заявительница разместила в Интернет-сети объявление о продаже детской одежды. Вскоре нашелся желающий приобрести товар и, договорившись с «покупателем» по телефону, потерпевшая назвала собеседнику реквизиты своей банковской карты. А через несколько часов заявительница получила сообщение о снятии с ее счета более 15000 гривен.

С заявлением о совершении мошенничества в полицию обратилась 86-летняя жительница Снигиревки. Женщина сообщила, что днем ​​28 декабря текущего года на ее мобильный позвонил неизвестный, и, представившись сотрудником полиции, сообщил, что, якобы, ее внука задержано за совершение уголовного преступления, но есть возможность избежать тюрьмы - для этого нужно оплатить 2 000 гривен . Напуганная пострадавшая, не догадавшись проверить полученную информацию, отдала указанную сумму денег незнакомцу, который уже ждал ее у дома №27 по ул.30 Лет Победы. Лишь после того, как женщина отдала деньги, она связалась с потомком и узнала, что ничего подобного с ним не случалось, сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области. . Следственными отделениями подразделений начаты уголовные производства по признакам чч.1 и 3 ст.190 УК Украины «Мошенничество», санкции которых предусматривают наказание от штрафа до лишения свободы на срок до восьми лет. Правоохранители принимают меры по установлению и задержанию виновных лиц.