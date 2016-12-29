В Харьковском госпитале боец АТО перерезал себе горло

Боец 92-й отдельной механизированной бригады, доставленный в харьковский военный госпиталь из зоны АТО, покончил жизнь самоубийством.

Об этом сообщил первый заместитель военного прокурора сил АТО подполковник юстиции Виталий Панченко, передает "Укринформ".

Его еще живого с осколочным ранением в туалете нашла сотрудница госпиталя. Она увидела кровь на полу одной из кабинок, затем закрытую изнутри дверь взломали и увидели там истекающего кровью бойца с ножевым ранением горла.

Его срочно доставили в реанимационное отделение, но спасти военного не удалось.

При осмотре тела признаков насильственной смерти не обнаружено.

32-летний боец прибыл в госпиталь на реабилитацию в связи с полученными ранее ранениями.

Врачи говорят, что осколочные ранения не были критическими, но он был явно удручен, взволнован, недоволен.

Проводится расследование по ст.115 УК Украины.