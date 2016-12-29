В Николаеве частный отель забросали коктейлями Молотова

В Николаеве неизвестные забросили бутылки с горючей смесью гостиницу, вероятно, добиваясь возгорания в помещениях.

Как сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области, вчера в полицию обратился 49-летний мужчина, который сообщил, что около 09:00 он, придя на работу в гостинично-ресторанный комплекс, который расположен возле дома №107 по просп. Центральному, заметил, что на первом этаже, где находятся офисные помещения, обгорели входные двери, разбито окно, а на полу лежат две стеклянные бутылки с горючей смесью.

Следственным отделением начато уголовное производство по признакам ч.2 ст. 194 УК Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества), санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет. Ожидается на результаты экспертиз, устанавливаются обстоятельства и свидетели происшествия.