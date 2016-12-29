"Кривоозерское" дело передали в суд: главному фигуранту грозит 15 лет тюрьмы (ВИДЕО)

Прокуратура Николаевской области завершила досудебное расследование уголовного производства по делу убийства местного жителя Кривого Озера Александра Цукермана.

Об этом заявил заместитель прокурора Николаевской области Степан Божило.

В рамках расследования прокуратура выдвинула обвинения четырем подозреваемым экс-полицейским, предусмотренные ч. 3 ст. 365 Криминального кодекса Украины, а именно в умышленном превышение служебных полномочий сотрудниками правоохранительных органов, которое сопровождалось насильственными действиями и повлекло за собой тяжелые последствия.

Главному фигуранту преступления, Денису Ляхвацкому, по словам заместителя прокурора, грозит до 15 лет лишения свобода. Остальным трем фигурантам дела грозит от 3 до 8 лет лишения свободы.

Также прокуратура уверена, что мотивом для убийства послужило желание подозреваемых усмирить потерпевшего Цукермана. Отметим, что эта версия опровергает выдвинутые ранее предположения о том, что между Цукерманом и Ляхвацком были определенные взаимоотношение, которые и могли стать причиной конфликта, пишет 0512.

На данный момент дело передано в Кривоозерский районных суд. Все подробности касающиеся будущих заседаний по этому делу пока еще неизвестны.

Напомним, что в конце августа 2016 года четверо сотрудников полиции стали фигурантами резонансного дело об убийстве жителя Кривого Озера Александра Цукермана. По информации прокуратуры, четверо полицейских жестко избили потерпевшего, который на момент прибытия полицейских был в состоянии алкогольного опьянения. Более того, прокуратура установила, что потерпевший подвергался жестким избиениям и пыткам, которые и закончились убийством.