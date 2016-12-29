В Николаев неизвестный поджог автомобиль. Полиция ищет свидетелей

Неизвестный мужчина повредил автомобиль «ВАЗ-2121», принадлежащий 31-летней местной жительнице. Следственным отделением начато уголовное производство, устанавливается личность злоумышленника.

Как сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области, 27 декабря утром в Ингульский отдел полиции обратилась 31-летняя местная жительница, которая рассказала, что неизвестный мужчина поджег ее автомобиль «ВАЗ-2121», который находился на территории ее домовладения по ул. Нагорной.

Как пояснила потерпевшая, около 5:30 она услышала звук - как-будто лопнуло колесо. Выглянув в окно, заявительница увидела, что горит часть капота ее автомобиля. Женщина выбежала на улицу и погасила пламя.

Потерпевшая, просмотрев видеозапись с камеры наблюдения, которая находится на доме, увидела незнакомца, который что-то подложил под ее транспортное средство, после чего то загорелся.

Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч.2 ст.194 УК Украины «Умышленное уничтожение или повреждение имущества», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет. Устанавливается лицо, причастное к совершению преступления.

Правоохранители обращаются к гражданам, которые стали свидетелями данного преступления или владеют информацией, полезной для следствия, сообщить в Ингульский отдел полиции по адресу: г. Николаев, ул. 12-я Продольная, 42 А, или по телефонам (0512) 21-61-11, 102.

Приметы злоумышленника: на вид 25 лет, рост около 165 см. Был одет в куртку и шапку темного цвета.