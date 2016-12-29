15.12.16 15:562240
На Николаевщине нашлись трое без вести пропавших, - оперативная информация
|29.12.16 10:32
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Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области
В течение суток в ГУ Национальной полиции в Николаевской области поступило 543 заявления и сообщений от граждан об уголовных правонарушениях и других событиях, из них 198 - с признаками уголовных преступлений.
Так, на территории области зарегистрировано 7 грабежей, 61 кража, 1 завладение транспортным средством, 1 преступление, связанное с незаконным оборотом наркотических средств.
Правоохранители установили лиц, причастных к совершению 20 уголовных правонарушений.
В полицию Николаевской области поступили 5 сообщений о без вести пропавших гражданах, разыскано 3 ранее без вести пропавших.
Раскрыто 4 кражи, 1 грабеж, 1 преступление, связанное с незаконным оборотом наркотических средств.