На Николаевщине нашлись трое без вести пропавших, - оперативная информация

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области

В течение суток в ГУ Национальной полиции в Николаевской области поступило 543 заявления и сообщений от граждан об уголовных правонарушениях и других событиях, из них 198 - с признаками уголовных преступлений.

Так, на территории области зарегистрировано 7 грабежей, 61 кража, 1 завладение транспортным средством, 1 преступление, связанное с незаконным оборотом наркотических средств.

Правоохранители установили лиц, причастных к совершению 20 уголовных правонарушений.

В полицию Николаевской области поступили 5 сообщений о без вести пропавших гражданах, разыскано 3 ранее без вести пропавших.

Раскрыто 4 кражи, 1 грабеж, 1 преступление, связанное с незаконным оборотом наркотических средств.