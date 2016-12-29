В Николаеве вновь ограбили несовершеннолетнего. Преступник разыскивается

В Заводском районе Николаева неизвестный ограбил 16-летнего парня. Следственным отделением начато уголовное производство, правоохранители устанавливают причастное к преступлению лицо.

Так, в полицию поступило сообщение об ограблении 16-летнего подростка. По словам потерпевшего, 27 декабря 2016 года в 22:00 возле дома №3 по ул. 3-й Слободской неизвестный мужчина, угрожая несовершеннолетнему расправой, отобрал у него мобильный телефон.

Приметы злоумышленника: на вид 20-25 лет, рост - 170 см., плотного телосложения, был одет в джинсы синего цвета и куртку черного цвета.

Следственным отделением Заводского отдела полиции ГУНП в Николаевской области начато уголовное производство по признакам ч.1 ст.186 УК Украины «Грабеж», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

Правоохранители устанавливают личность злоумышленника и обращаются к гражданам, которые владеют информацией по данному факту, сообщить в Заводский отдел полиции ГУНП в Николаевской области по адресу: г. Николаев, ул. Белая, 44, или по телефонам (0512) 34-11-98, 102.