Разыскиваются свидетели ДТП, произошедшего в Новоодесском районе Николаевщины

19 декабря 2016 года около 10:00 на 185 км + 105 м автодороги Р-06 «Ульяновка -Николаев» в Новоодесском районе Николаевской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля «CHRYSLER VOYAGER».

Вследствие выезда транспортного средства за пределы проезжей части и дальнейшего его опрокидывания водитель автомобиля от полученных телесных повреждений погиб на месте происшествия.

Следственное управление Главного управления Национальной полиции в Николаевской области обращается к гражданам, которые владеют какой-либо информацией об обстоятельствах данного дорожно-транспортного происшествия, или могут предоставить записи с видеореестраторов, которые зафиксировали указанное автопроисшествие, просьба обращаться по адресу: г. Николаев, ул. Спасская, 12. или звонить (0512) 49-89-63. Заранее благодарны за сотрудничество. Конфиденциальность гарантирована.