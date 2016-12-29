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На Николаевщине от угарного газа погибли люди

29.12.16 10:26Сколько просмотров этой статьи63Сколько комментариев этой статьи0

За один день в Службу спасения «101» дважды поступили сообщения о случаях гибели людей в результате отравления угарным газом. Об этом рассказали в ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области

Так, один эпизод произошел на территории СВТ «Аврора» в с. Зайчевское Витовского района. Погиб мужчина, 1959 г. р.

Второй случай зарегистрирован в Ингульскому районе Николаева. По информации Николаевского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, в частном доме по ул. Генерала Свиридова погиб мужчина, 1986 г. р.

Спасатели обращаются ко всем гражданам! В случае соблюдения правил пожарной безопасности обоих случаев гибели людей можно было избежать!

Напоминаем! К приборам, которые производят угарный газ, относятся печи-гриль, бытовые печи, кухонные плиты, камины, водонагреватели, печи дровяные, автомобили (грузовые, легковые). Нередко бывает, что вместо того, чтобы идти в трубу, дым начинает проникать в дом через дверь или щели в кладке. Так возникает обратная тяга, которая и становится причиной тяжелого отравления угарным газом.

К основным симптомам, которые могут свидетельствовать об отравлении, относятся головная боль, головокружение, боль в груди, спутанность или потеря сознания, тошнота, нарушение координации движений и др. Если вы внезапно стали испытывать беспричинное ухудшение самочувствия и проявление любого из этих признаков не медлите, срочно обратитесь к врачам.

Будьте бдительны и осторожны! Берегите себя и свою жизнь! В экстренных ситуациях звоните в Службу спасения «101»!

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Четверг, 29.12.2016

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