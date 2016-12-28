Николаевцы поймали магазинного вора и сдали его полицейским

По факту совершения злоумышленником неправомерных действий начато уголовное производство, грабителю грозит до четырех лет лишения свободы. Мера пресечения избирается.

Так, в Заводский отдел полиции ГУНП в Николаевской области поступило сообщение о том, что граждане задержали грабителя.

Патрульные, которые немедленно прибыли на место по вызову, увидели, как две хрупкие женщины и несколько мужчин удерживают неизвестного.

Как выяснилось, именно этот незнакомец несколько минут назад, находясь в помещении магазина стоковой одежды по ул. Рюмина, надев на себя мужскую куртку и, несмотря на замечания продавцов и кассира, пытался уйти, не расплатившись за товар.

По словам продавщиц, они не растерялись и начали догонять злоумышленника, требуя у него вернуть награбленное. Однако он, отвечая грубой нецензурной бранью, только ускорил шаг и направился в сторону Центрального рынка. Свидетелями происходящего стали прохожие, которые вместе с работницами магазина повалили злоумышленника на землю и позвонили в полицию.

На место происшествия прибыл наряд патрульной полиции, увидев которых, грабитель начал отрицать свою причастность к совершенному и попытался убедить полицейских, что ни в чем не виноват. Для установления обстоятельств злоумышленника доставили в Заводский отдел полиции.

Показания задержанного о якобы его непричастности к преступлению опровергли участковые офицеры полиции, которые, опросив свидетелей и всех участников происшествия, установили, как все происходило.

Задержанным оказался 45-летний ранее судимый за совершение краж, в том числе незаконного завладения транспортного средства, житель г. Николаева.

По данному факту следственным отделением начато уголовное производство по признакам ч. 1 ст.186 УК Украины «Грабеж», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

Сейчас следствие по делу продолжается, решается вопрос об объявлении грабителю о подозрении и избрании меры пресечения. Одежда изъята и возвращена в торговое заведение.