Очаковские копы изъяли почти полкилограмма наркотиков

Получив информацию о том, что 45-летний мужчина хранит в своем доме наркотические средства, полицейские провели на территории его домовладения санкционированный судом обыск.

По словам хозяина, наркорастения он вырастил у себя на приусадебном участке. Собрав «урожай», мужчина тщательно его обработал и держал в стеклянной банке 450 г готового для употребления каннабиса, так сказать, для «снятия стресса».

Изъятое наркозелье полицейские направили на исследование.

Следственным отделением Очаковского отдела полиции ГУНП в Николаевской области начато уголовное производство по признакам ч.1 ст.309 УК Украины «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта», что предусматривает наказание от штрафа до лишения свободы на срок до трех лет.