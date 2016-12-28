Доверчивые николаевцы отдали аферистам более 24 тысяч гривен

По фактам неправомерных действий начаты уголовные производства по признакам ч.3 ст.190 УК Украины «Мошенничество». Устанавливаются виновные лица.

В Центральный отдел полиции обратилась 37-летняя местная жительница с заявлением о совершении в отношении нее мошеннических действий. Так, заявительнице позвонил неизвестный, назвавшийся работником банка и сообщил, что якобы произошел технический сбой в программе, в результате чего женщина может потерять свои сбережения, которые находятся на банковском счете. Телефонный собеседник заверил, что возникшую проблему можно решить прямо сейчас, но для этого потерпевшей требовалось сообщить какую-либо информацию. Женщина назвала неизвестному личные данные своей банковской карты, а уже через несколько минут получила СМС-сообщение о снятии с ее счета 21 000 гривен, рассказали в Отделе коммуникации полиции Николаевской области.

С аналогичным заявлением в полицию Ингульского района обратился 56-летний мужчина. Назвав незнакомому телефонному собеседнику реквизиты своего счета, заявитель потерял 2 430 гривен.

На мобильный телефон 35-летнего жителя Корабельного района пришло СМС-сообщение, в котором указывалось, что он якобы выиграл новенький автомобиль. Обрадовавшись такой «удачи», николаевец позвонил по указанному в объявлении номеру линии «горячего связи». Собеседница представилась работником кампании мобильного оператора и рассказала об условиях акции. Сначала «счастливчику» предложили выбрать, каким образом он может стать обладателем приза: или забрать из салона автомобиль, или деньги, в пересчете на стоимость транспортного средства. Мужчина выбрал средства и согласился выполнить дальнейшие условия, а именно - назвал собеседнице реквизиты своего счета, куда нужно перевести «выигрыш». После чего заявителю поступило еще одно СМС с сообщением, что с его счета было снято 700 гривен. Связаться с собеседником вдруг заявителю уже не удалось - номер мобильного оператора был вне зоны досягаемости.

Следственными отделениями подразделений начаты уголовные производства по признакам ч.3 ст.190 УК Украины «Мошенничество», санкция которой предусматривает наказание от штрафа до ограничения свободы на срок до трех лет. Устанавливаются личности злоумышленников.