Верхний банер

Доверчивые николаевцы отдали аферистам более 24 тысяч гривен

28.12.16 09:53Сколько просмотров этой статьи62Сколько комментариев этой статьи0

По фактам неправомерных действий начаты уголовные производства по признакам ч.3 ст.190 УК Украины «Мошенничество». Устанавливаются виновные лица.

В Центральный отдел полиции обратилась 37-летняя местная жительница с заявлением о совершении в отношении нее мошеннических действий. Так, заявительнице позвонил неизвестный, назвавшийся работником банка и сообщил, что якобы произошел технический сбой в программе, в результате чего женщина может потерять свои сбережения, которые находятся на банковском счете. Телефонный собеседник заверил, что возникшую проблему можно решить прямо сейчас, но для этого потерпевшей требовалось сообщить какую-либо информацию. Женщина назвала неизвестному личные данные своей банковской карты, а уже через несколько минут получила СМС-сообщение о снятии с ее счета 21 000 гривен, рассказали в Отделе коммуникации полиции Николаевской области.

С аналогичным заявлением в полицию Ингульского района обратился 56-летний мужчина. Назвав незнакомому телефонному собеседнику реквизиты своего счета, заявитель потерял 2 430 гривен.

На мобильный телефон 35-летнего жителя Корабельного района пришло СМС-сообщение, в котором указывалось, что он якобы выиграл новенький автомобиль. Обрадовавшись такой «удачи», николаевец позвонил по указанному в объявлении номеру линии «горячего связи». Собеседница представилась работником кампании мобильного оператора и рассказала об условиях акции. Сначала «счастливчику» предложили выбрать, каким образом он может стать обладателем приза: или забрать из салона автомобиль, или деньги, в пересчете на стоимость транспортного средства. Мужчина выбрал средства и согласился выполнить дальнейшие условия, а именно - назвал собеседнице реквизиты своего счета, куда нужно перевести «выигрыш». После чего заявителю поступило еще одно СМС с сообщением, что с его счета было снято 700 гривен. Связаться с собеседником вдруг заявителю уже не удалось - номер мобильного оператора был вне зоны досягаемости.

Следственными отделениями подразделений начаты уголовные производства по признакам ч.3 ст.190 УК Украины «Мошенничество», санкция которой предусматривает наказание от штрафа до ограничения свободы на срок до трех лет. Устанавливаются личности злоумышленников.

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Среда, 28.12.2016

Закругление верхнее-левое

14:44Губернатор представил и.о. начальника Службы автомобильных дорог в Николаевской области

14:30Украина получила второй транш от ЕС в размере 55 млн евро

14:05Луценко пообещал повысить зарплату прокурорам до 18 тысяч гривен

13:32В Украине создадут единый реестр военнообязанных

13:21В Николаеве провели рейд по стихийным рынкам: изъяты елки, рыба, колбаса

13:03Николаевская таможня вошла в пятерку лучших в Украине

13:01У Януковича могут конфисковать "все, что нажито непосильным трудом"

12:37В Украине за неполный 2016 год на производстве погибло рекордное число работников

12:22Николаевцы поймали магазинного вора и сдали его полицейским

12:08В Николаеве открыли еще одну семейную амбулаторию с лабораторным комплексом и большим диагностическим отделением

11:48Жители Терновки отпраздновали 55-летний юбилей школы №16

11:23В Николаеве объяснили, как на предприятиях вести воинский учет призывников и военнообязанных

10:52Николаевские депутаты обратились к Порошенко и Полтораку по поводу жилья для военных

10:29Очаковские копы изъяли почти полкилограмма наркотиков

10:10Удар Ломаченко назван лучшим нокаутом года по версии ESPN (ВИДЕО)

09:53Доверчивые николаевцы отдали аферистам более 24 тысяч гривен

09:41В ПриватБанке скоро изменят ставки по депозитам в валюте и в гривне

09:20В Украине резко подскочил курс доллара

09:04Полиция доложила о криминогенной обстановке в Николаевской области (ВИДЕО)

08:49Ирина Билык покаялась в школьных грехах

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

14.12.16 14:562400

Лучшие ученики и студенты Николаевщины получат стипендии от руководства области

14.12.16 15:122340

Вкладчики "Флагмана" идут в губернатору Николаевщины

14.12.16 15:252300

В Николаеве на Ялтах полицейские задержали подозреваемого в хранении наркотиков

14.12.16 15:402510

Назначена дата очередной сессии Николаевского горсовета

Самые читаемые

21.12.16 16:069090

Владислав Чайка обращается к городскому голове и депутатам Николаевского городского совета

16.12.16 14:326780

Владислав Чайка ко Дню Святого Николая передал сладкие подарки для детей военнослужащих Николаевского гарнизона

27.12.16 08:405600

Скандал в Яремче. Видео

22.12.16 18:465490

Троллейбус везет в детство

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама