Стали известны последние слова экипажа Ту-154: "Закрылки, с*ка!"

|27.12.16 20:51
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После изучения и расшифровки первого бортового самописца разбившегося Ту-154 Минобороны России стали известны переговоры экипажа и разговоры внутри кабины.
Об этом пишет "Лайф" со ссылкой на источник, близкий к следствию.
По его словам, плёнка, фиксировавшая переговоры оказалась не повреждена и на ней четко слышна запись.
"Разговор прерывается на том, что один из пилотов восклицает: "Закрылки, с*ка!" А затем звучит крик: "Командир, падаем!", — рассказал источник.
Также отмечается, что второй самописец, параметрический, пока не доставлен в Центральный научно-исследовательский институт Военно-воздушных сил и когда начнётся его расшифровка, пока не известно.
Как пояснил Лайфу вице-президент Федерации любителей авиации, заслуженный лётчик-испытатель СССР Виктор Заболотский, в случае если у самолёта возникают проблемы с закрылками, он может стать неуправляемым.
"Получается, у одного крыла подъёмная сила большая, а у второго маленькая, естественно, самолёт будет переворачивать, — отметил он. — Если закрылки не убираются или убираются неравномерно, тогда возникают очень мощные кренящие моменты и управлять самолётом очень тяжело".
Как сообщалось, Ту-154 Министерства обороны 25 декабря вылетел из Сочи в Сирию и упал в Чёрное море. На его борту находились 84 пассажира и восемь членов экипажа. В 4:40 утра самолет пропал с радаров.
Позже в России назвали основные версии крушения Ту-154. "Основные версии не включают в себя версию террористического акта, поэтому мы исходим из того, что причинами этой катастрофы могли быть либо техническое состояние, либо ошибки пилотирования", - заявили в министерстве транспорта РФ.