Стали известны последние слова экипажа Ту-154: "Закрылки, с*ка!"

После изучения и расшифровки первого бортового самописца разбившегося Ту-154 Минобороны России стали известны переговоры экипажа и разговоры внутри кабины.

Об этом пишет "Лайф" со ссылкой на источник, близкий к следствию.

По его словам, плёнка, фиксировавшая переговоры оказалась не повреждена и на ней четко слышна запись.

"Разговор прерывается на том, что один из пилотов восклицает: "Закрылки, с*ка!" А затем звучит крик: "Командир, падаем!", — рассказал источник.

Также отмечается, что второй самописец, параметрический, пока не доставлен в Центральный научно-исследовательский институт Военно-воздушных сил и когда начнётся его расшифровка, пока не известно.

Как пояснил Лайфу вице-президент Федерации любителей авиации, заслуженный лётчик-испытатель СССР Виктор Заболотский, в случае если у самолёта возникают проблемы с закрылками, он может стать неуправляемым.

"Получается, у одного крыла подъёмная сила большая, а у второго маленькая, естественно, самолёт будет переворачивать, — отметил он. — Если закрылки не убираются или убираются неравномерно, тогда возникают очень мощные кренящие моменты и управлять самолётом очень тяжело".

Как сообщалось, Ту-154 Министерства обороны 25 декабря вылетел из Сочи в Сирию и упал в Чёрное море. На его борту находились 84 пассажира и восемь членов экипажа. В 4:40 утра самолет пропал с радаров.

Позже в России назвали основные версии крушения Ту-154. "Основные версии не включают в себя версию террористического акта, поэтому мы исходим из того, что причинами этой катастрофы могли быть либо техническое состояние, либо ошибки пилотирования", - заявили в министерстве транспорта РФ.