Верхний банер

"Случайно найденные" кислородные баллоны могут обернуться для жителей Первомайска тюремным сроком

27.12.16 12:17Сколько просмотров этой статьи55Сколько комментариев этой статьи0

Первомайские полицейские "встретили" воров, когда они пытались уехать с места происшествия. Об этом сообщили в Отделе коммуникации полиции Николаевской области

В полицию обратился 43-летний работник предприятия с сообщением о том, что в Первомайск неизвестные проникли через крышу на территорию складского помещения фирмы по ул. Желябова и похитили 10 баллонов с кислородом.

Полицейские застали 19-летних злоумышленников на дороге. Правоохранители обратили внимание на автомобиль, который стоял на обочине. Через окна сотрудники следственно-оперативной группы увидели, что в салоне лежат баллоны. Такое стечение обстоятельств не могло не вызвать подозрения у правоохранителей, поэтому они спросили у ребят, откуда они везут груз, на что те в свою очередь ответили, что случайно нашли баллоны с кислородом, а в хозяйстве мол все пригодится. «Найденное» оказалось именно тем имуществом, которое исчезло с предприятия, и злоумышленники признались в совершении кражи.

Ворам, один из которых ранее уже отбывал наказание за совершение имущественного уголовного правонарушения, объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст.185 УК Украины «Кража», что наказывается лишением свободы на срок от трех до шести лет.

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Вторник, 27.12.2016

Закругление верхнее-левое

14:49Оскорбленный житель Николаевщины отомстил односельчанину, ударив его ножом

14:01Что январь нам принесет: алкоголь и сигареты подорожают, лекарства подешевеют, минимальные зарплаты повысят

13:35Николаевщина скорбит по погибшему бойцу АТО: в области объявлен траур

13:15Украина продала за границу больше улиток, чем сала

12:50Украине передали двух пленниц из "ДНР"

12:17"Случайно найденные" кислородные баллоны могут обернуться для жителей Первомайска тюремным сроком

12:00МЧМ-2016: Швеция разгромила Данию

11:45В Николаеве займутся реставрацией башни Шухова

11:20Николаевским школьникам вклеивают в дневники уведомления о долгах по «благотворительным взносам»

11:03Украинец Ломаченко назван лучшим боксером 2016 года

10:52В Арбузинке пасынок подрезал отчима, учившего его жить

10:36В Николаеве по факту жестокого обращения с животными начато уголовное производство

10:14Порно с невестой вызвало массовую драку на свадьбе (ВИДЕО)

09:55За сутки в полицейских отделениях Николаевщины приняли почти 500 заявлений о правонарушениях, - оперативная информация

09:41Водолазы подняли первый "черный ящик" разбившегося Ту-154

09:30АМКУ внезапно оштрафовал уже национализированный "Приват"

09:05Разыскиваются свидетели ДТП в Николаевской области

08:40Скандал в Яремче. Видео

08:30Царев пригласил Савченко «к себе» в Крым: будет где жить и чем заняться

08:00Новогодняя ночь в Украине будет морозной

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

13.12.16 15:222130

Нацбанк предложил увеличить гарантированную сумму выплат по депозитам

13.12.16 15:552960

Украина созывает скайп-конференцию по вопросу освобождению заложников Донбасса

13.12.16 17:042300

ООН обвинила Асада в гибели 82 мирных жителей

13.12.16 17:312210

В Одесской области обнаружили крупное месторождение газа

Самые читаемые

21.12.16 16:068580

Владислав Чайка обращается к городскому голове и депутатам Николаевского городского совета

13.12.16 19:167790

Руководство николаевской Нацгвардии отметило грамотой Владислава Чайку

16.12.16 14:326480

Владислав Чайка ко Дню Святого Николая передал сладкие подарки для детей военнослужащих Николаевского гарнизона

22.12.16 18:465090

Троллейбус везет в детство

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама