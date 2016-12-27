"Случайно найденные" кислородные баллоны могут обернуться для жителей Первомайска тюремным сроком

Первомайские полицейские "встретили" воров, когда они пытались уехать с места происшествия. Об этом сообщили в Отделе коммуникации полиции Николаевской области

В полицию обратился 43-летний работник предприятия с сообщением о том, что в Первомайск неизвестные проникли через крышу на территорию складского помещения фирмы по ул. Желябова и похитили 10 баллонов с кислородом.

Полицейские застали 19-летних злоумышленников на дороге. Правоохранители обратили внимание на автомобиль, который стоял на обочине. Через окна сотрудники следственно-оперативной группы увидели, что в салоне лежат баллоны. Такое стечение обстоятельств не могло не вызвать подозрения у правоохранителей, поэтому они спросили у ребят, откуда они везут груз, на что те в свою очередь ответили, что случайно нашли баллоны с кислородом, а в хозяйстве мол все пригодится. «Найденное» оказалось именно тем имуществом, которое исчезло с предприятия, и злоумышленники признались в совершении кражи.

Ворам, один из которых ранее уже отбывал наказание за совершение имущественного уголовного правонарушения, объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст.185 УК Украины «Кража», что наказывается лишением свободы на срок от трех до шести лет.