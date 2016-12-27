За сутки в полицейских отделениях Николаевщины приняли почти 500 заявлений о правонарушениях, - оперативная информация

В течение суток в ГУ Национальной полиции в Николаевской области поступило 474 заявления и сообщений от граждан об уголовных правонарушениях и других событиях, из них 106 - с признаками уголовных преступлений.

Так, на территории области зарегистрировано 3 - нанесение тяжких телесных повреждений, 5 - грабежей, 53 - кражи, 1 преступление, связанное с незаконным оборотом наркотических средств и 3 факта незаконного обращения с оружием.

Правоохранители установили лиц, причастных к совершению 20 уголовных правонарушений.

В полицию Николаевской области поступили 5 сообщений о без вести пропавших гражданах, разыскано 1 ранее без вести пропавшего несовершеннолетнего.

Раскрыто 2 - нанесение тяжких телесных повреждений, 2 - грабежа, 5 фактов краж, 3 преступления связанных незаконным обращением с оружием.