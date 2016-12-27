Водолазы подняли первый "черный ящик" разбившегося Ту-154

Во время поисково-спасательной операции в Черном море водолазы обнаружили один из бортовых самописцев Ту-154. В ближайшее время он будет доставлен из Сочи в Москву.

Об этом сообщает ТАСС.

Источник в спасательной службе сообщил, что "черный ящик" доставят самолетом в Москву, где его расшифруют специалисты Минобороны. Еще два бортовых самописца находятся в хвостовой части самолета, но их пока не нашли.

Основными рабочими версиями остаются попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, повлекшее потерю мощности и отказ работы двигателей, ошибка пилотирования и техническая неисправность самолета Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Напомним, что 25 декабря, в 04:40 по киевскому времени самолёт Минобороны РФ Ту-154 упал в Чёрное море недалеко от Адлера. В самолете находились военнослужащие, представители СМИ, музыканты ансамбля песни и пляски имени Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии, а также известный волонтер Елизавета Глинка. Всего на борту было 92 человека - никто не выжил.