Официальная причина гибели команды "Шапекоэнсе" - в воздухе кончился керосин

В Колумбии озвучили официальную причину крушения самолета, на борту которого погибли футболисты бразильской команды "Шапекоэнсе".

Об этом сообщает "Интерфакс".

Начальник службы авиационной безопасности Колумбии Фрэди Бонилья заявил, что самолет боливийской авиакомпании LaMia разбился в горах Колумбии из-за того, что закончилось горючее. Эту версию подтвердили результаты предварительного расследования.

Чиновник отметил, что пилоты должны были знать о недостатке топлива. но не подали сигналов бедствия, не считая последних минут перед падением. Также он сказал, что был зафиксирован перегруз в 500 кг, но он не был решающим фактором.

Напомним, что 29 ноября в Колумбии разбился самолет с 72 пассажирами на борту, среди которых были бразильские футболисты. Они летели на матч Южноамериканского кубка. Шести футболистам удалось выжить, девятнадцать - погибли.