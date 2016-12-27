Скандал в Яремче. Видео

Поздним вечером 26 декабря в редакцию MK.MK.UA позвонила наша читательница с просьбой о помощи.

Как оказалось, ее ребенок в группе с другими своими одноклассниками, учащимися Николаевского 2-го экономического лицея в это время находится на отдыхе в Карпатах.

Ребята до 29 декабря должны были наслаждаться красотами природы в Яремче , в пансионате «Гуцульська родзинка». Все было хорошо до вчерашнего вечера.

Вчера, то есть 26 декабря, ребята расшумелись, играя в снежки на подворье, чем вызвали неудовольствие «гостеприимных» хозяев. Они с бранью и рукоприкладством стали выселять детей на улицу. На требование вернуть деньги за оставшиеся дни, последовал отказ. Дети стали звонить домой, в Николаев. Родители подняли на ноги нашу полицию. В данный момент инцидент исчерпан. После вмешательства полиции дети остались на месте.