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Скандал в Яремче. Видео

27.12.16 08:40Сколько просмотров этой статьи244Сколько комментариев этой статьи0

Поздним вечером 26 декабря в редакцию MK.MK.UA позвонила наша читательница с просьбой о помощи.

Как оказалось, ее ребенок в группе с другими своими одноклассниками, учащимися Николаевского 2-го экономического лицея в это время находится на отдыхе в Карпатах.

Ребята до 29 декабря должны были наслаждаться красотами природы в Яремче , в пансионате «Гуцульська родзинка». Все было хорошо до вчерашнего вечера.

Вчера, то есть 26 декабря, ребята расшумелись, играя в снежки на подворье, чем вызвали неудовольствие «гостеприимных» хозяев. Они с бранью и рукоприкладством стали выселять детей на улицу. На требование вернуть деньги за оставшиеся дни, последовал отказ. Дети стали звонить домой, в Николаев. Родители подняли на ноги нашу полицию. В данный момент инцидент исчерпан. После вмешательства полиции дети остались на месте.

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