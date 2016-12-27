В Арбузинке пасынок подрезал отчима, учившего его жить

Не желая слышать нарекания от отчима, житель райцентра нанес ему ножевые ранения. Об этом сообщили в Отделе коммуникации полиции Николаевской области.

В Арбузинское отделение полиции Братского ОП ГУНП в Николаевской области поступило сообщение о госпитализации в больницу 50-летнего потерпевшего с ножевыми ранениями лица и туловища.

Как выяснилось, дома у пострадавшего возник конфликт между ним и сыном его жены. Домовладелец начал высказывать женщине свое недовольство по поводу того, что пасынок нигде не работает, а только приходит питаться. Разговор услышал и 29-летний мужчина, поэтому схватил нож и «разобрался» с обидчиком, нанеся ему несколько ранений. По предварительным данным, потерпевший и злоумышленник находились в состоянии алкогольного опьянения.

Женщина о том, что произошло, рассказала соседям и попросила вызвать «скорую» и полицию.

Злоумышленник был задержан правоохранителями на месте происшествия в порядке ст.208 УПК Украины и судом ему была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Мужчине объявлено о подозрении в совершении покушения на умышленное убийство (ч.2 ст.15 ч.1 ст.115 УК Украины), что наказывается лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

Вещественное доказательство - нож изъят и направлен на экспертизу.