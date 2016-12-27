В Николаеве по факту жестокого обращения с животными начато уголовное производство

В поселке Большая Корениха неустановленное лицо повесило собаку на дереве возле дома по ул. Набережной. О совершении преступления в полицию сообщил 84-летний местный житель, возле домовладения которого было совершено уголовное преступление.

Утром в полицию поступило сообщение от 84-летнего мужчины о том, что возле его дома по ул. Набережной в Большой Коренихе Заводского района г. Николаева, он обнаружил на дереве повешенную собаку.

По словам заявителя и жителей домов, расположенных рядом с местом происшествия, никаких подозрительных звуков, которые могли бы свидетельствовать о факте издевательства над животным прошлой ночью, они не слышали. О совершенном преступлении полицейские сообщили представителям «Центра защиты животных».

Ведомости по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.299 УК Украины «Жестокое обращение с животными», санкция которой предусматривает наказание в виде штрафа до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или ареста на срок до шести месяцев, напомнили в Заводском отделе полиции ГУ НП Николаевской области.